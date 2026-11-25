Экономика предотвращенияНовые угрозы заставляют бизнес пересматривать подходы к защите промышленных активов
В текущих геополитических условиях страхование промышленных объектов переживает тихую революцию. Привычные риски, связанные с пожарами, затоплениями и стихийным бедствиями, дополняются новыми. Ежедневные угрозы атак БПЛА, киберпреступления вынуждают всех участников рынка пересматривать подходы. Указ президента № 604 закрепил новые требования к защите объектов критической инфраструктуры – от ТЭКа и промышленности до транспорта и связи. Для бизнеса это сигнал: безопасность активов становится вопросом операционной устойчивости. В этом контексте, имея накопленный опыт работы с реальными инцидентами на предприятиях, страховые компании усиливают направление риск-консалтинга, интегрируют собственные цифровые решения и помогают бизнесу организовать систему защиты, чтобы избежать возможных потерь или снизить их.
Статистика показывает, что происшествия становятся крупнее и дороже для бизнеса. По данным МЧС, в первом полугодии 2026 г. было зафиксировано рекордное за пять лет количество природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) – 56 случаев, в основном из-за лесных пожаров и паводков. Общее число пострадавших от всех ЧС выросло в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составило 845 000 человек, а число погибших увеличилось в 1,5 раза. Разрушительная сила пожаров и сопутствующие природные аномалии растут. Все это на фоне участившихся атак дронов с радиусом удара свыше 1000 км, что превращает абстрактный «военный риск» в реальную строку потерь для промышленных и инфраструктурных объектов.