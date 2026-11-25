Росгвардии хотят дать право штрафовать ЧОПы по отчетам об охране объектовОбязать отчитываться их хотят для улучшения защиты критической инфраструктуры от дронов
Войскам национальной гвардии России (Росгвардия, в нее входят ОМОН и СОБР) могут дать право накладывать на частные охранные предприятия (ЧОП) и подразделения ведомственной охраны штрафы до 50 000 руб. за представление недостоверной отчетности об охране объектов критической инфраструктуры. А обязанность ЧОПов сдавать такую отчетность Росгвардии предлагается закрепить, следует из законопроектов правительства, которые Госдума приняла в первом чтении 24 ноября.
Проект обусловлен необходимостью дополнительных мер для пресечения «террористических посягательств» на охраняемые объекты, говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов. Он также позволит определить потребность в боевом оружии, чтобы обеспечить его для требуемого уровня безопасности, сказал на пленарном заседании депутат Анатолий Выборный («Единая Россия»).