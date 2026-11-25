Войскам национальной гвардии России (Росгвардия, в нее входят ОМОН и СОБР) могут дать право накладывать на частные охранные предприятия (ЧОП) и подразделения ведомственной охраны штрафы до 50 000 руб. за представление недостоверной отчетности об охране объектов критической инфраструктуры. А обязанность ЧОПов сдавать такую отчетность Росгвардии предлагается закрепить, следует из законопроектов правительства, которые Госдума приняла в первом чтении 24 ноября.