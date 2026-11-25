Lamoda планирует открыть порядка 500 ПВЗ в 2027 годуЭто позволит ритейлеру усилить конкуренцию с универсальными маркетплейсами, считают эксперты
Интернет-магазин Lamoda планирует открыть порядка 500 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за январь – октябрь 2027 г. По крайней мере это следует из закупки, размещенной 23 ноября на электронной торговой площадке Bidzaar.
В I квартале 2027 г. Lamoda намеревалась открыть 120 ПВЗ, во II и III кварталах – по 165, еще 50 – в октябре. После запроса «Ведомостей» в компанию план открытий из тендера убрали. Вместо первоначального файла об открытии 500 ПВЗ компания разместила новый, где говорится только об оснащении 435 точек. О том, что Lamoda активно ищет помещения под новые ПВЗ, знает и источник «Ведомостей» на рынке недвижимости.
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