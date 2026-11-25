Структурный дефицит ликвидности российского банковского сектора с начала 2026 г. вырос в 6,6 раза – с 587 млрд руб. на 1 января до 3,86 трлн руб. на 24 ноября, следует из расчетов «Ведомостей» по данным Банка России. Это означает, что банки занимают у ЦБ больше средств, чем размещают у него, с учетом свободных остатков на корсчетах сверх обязательных резервов. Национальное рейтинговое агентство (НРА) в новом обзоре банковского сектора называет структурный дефицит ликвидности главным вызовом года.