Кадыров выразил надежду на завершение спецоперации в течение года
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что надеется на завершение специальной военной операции в течение года.
«Никто не знает, когда закончится СВО, все в руках Всевышнего, <...> но я точный прогноз дать не могу, я надеюсь, что в течение года завершится СВО», – сказал он на прямой линии (цитата по ТАСС).
По словам Кадырова, бойцы в зоне боевых действий на Украине «работают на результат и делают успехи».
10–11 ноября в Абу-Даби возобновились переговоры представителей России, Украины и США по завершению конфликта, основным итогом которых стала договоренность о новом масштабном обмене пленными.
На следующий день президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Стороны договорились продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно начать работу над новой архитектурой европейской безопасности. 24 ноября в Кремле сообщили, что дата следующего раунда переговоров в Абу-Даби пока не определена.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что спецоперация на Украине завершится при достижении поставленных Москвой целей.