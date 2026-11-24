МВД РФ объявило в розыск основателя группы «Ляпис Трубецкой»
Лидер распущенной группы «Ляпис Трубецкой» и солист группы Brutto, гражданин Белоруссии Сергей Михалок объявлен в розыск в России. Имя музыканта появилось в базе розыска МВД. Основанием стала уголовная статья, но какая именно – не указано.
4 августа Минский городской суд заочно приговорил Михалка к четырем годам колонии общего режима. Его судили за публикацию в соцсетях и на YouTube видеозаписи с оскорблениями в адрес президента Белоруссии (ч. 1 ст. 368 УК РБ) и силовиков. Высказывания в адрес силовиков следствие сочло разжиганием вражды (ч. 1 ст. 130 УК РБ).
Сергей Михалок родился в 1972 г. в немецком городе Дрезден, позднее переехал с семьей в Минск. Прославился как фронтмен группы «Ляпис Трубецкой». В 2014 г. он распустил группу и основал другую – Brutto. С 2015 г. музыкант параллельно запустил проекты «Ляпис-98» и Drezden. В этом же году он переехал жить на Украину. В 2022 г. переехал в Европу.