Сергей Михалок родился в 1972 г. в немецком городе Дрезден, позднее переехал с семьей в Минск. Прославился как фронтмен группы «Ляпис Трубецкой». В 2014 г. он распустил группу и основал другую – Brutto. С 2015 г. музыкант параллельно запустил проекты «Ляпис-98» и Drezden. В этом же году он переехал жить на Украину. В 2022 г. переехал в Европу.