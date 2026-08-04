Суд Белоруссии заочно приговорил экс-солиста «Ляписа Трубецкого» к четырем годам

Суд назначил Михалку наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Как отметили в прокуратуре, дело рассматривалось заочно, поскольку музыкант с 2020 г. находится за пределами страны. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.