Суд Белоруссии заочно приговорил экс-солиста «Ляписа Трубецкого» к четырем годам
Минский городской суд вынес заочный приговор бывшему солисту и одному из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Сергею Михалку. Музыканта признали виновным по делам о разжигании розни и оскорблении президента Белоруссии, сообщили в генпрокуратуре страны.
Суд назначил Михалку наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Как отметили в прокуратуре, дело рассматривалось заочно, поскольку музыкант с 2020 г. находится за пределами страны. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Согласно материалам дела, в 2021–2022 гг. Михалок размещал на YouTube и других интернет-платформах видеоролики с критическими высказываниями в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко. Следствие указало, что оценки главы государства выражались «в неприличной, в том числе ненормативной форме речевого выражения». Кроме того, в марте 2022 г. музыкант публиковал материалы с негативными высказываниями в отношении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
Суд пришел к выводу, что размещенный контент был направлен на возбуждение социальной вражды и розни.
18 мая следственный комитет Белоруссии сообщил о начале специального производства в отношении Михалка.
В 2014 г. коллектив «Ляпис Трубецкой» распался на проекты Trubetskoy и Brutto. Ранее группа была внесена в черный список в Белоруссии из-за критики властей. Сейчас музыкант проживает на Украине.