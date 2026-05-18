СК Белоруссии начал спецпроизводство против основателя группы «Ляпис Трубецкой»

Михалок является одним из основателей группы «Ляпис Трубецкой». В 2014 г. коллектив распался на проекты Trubetskoy и Brutto. Ранее группа была внесена в черный список в Белоруссии из-за критики властей. В настоящее время музыкант проживает на Украине.