СК Белоруссии начал спецпроизводство против основателя группы «Ляпис Трубецкой»
Следственный комитет Белоруссии сообщил о начале специального производства в отношении одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Музыканта обвиняют по ч. 1 ст. 130 и ч. 1 ст. 368 УК Белоруссии. Первая статья касается разжигания расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Вторая – оскорбления президента Белоруссии, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий.
Михалок является одним из основателей группы «Ляпис Трубецкой». В 2014 г. коллектив распался на проекты Trubetskoy и Brutto. Ранее группа была внесена в черный список в Белоруссии из-за критики властей. В настоящее время музыкант проживает на Украине.