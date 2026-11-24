В ходе двух этапов операции выявили около 143 000 нарушений миграционного законодательства. Более 100 000 из них касались правил въезда, выезда и пребывания иностранцев в России, еще около 40 000 – порядка осуществления трудовой деятельности. По итогам мероприятий возбудили около 4200 уголовных дел в сфере миграции. Кроме того, правоохранители обнаружили 549 человек, находившихся в розыске.