Число выдворенных из России мигрантов выросло на 80% за год
По итогам операции «Нелегал-2026» из России выдворили более 34 000 иностранцев, что на 80% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
В ходе двух этапов операции выявили около 143 000 нарушений миграционного законодательства. Более 100 000 из них касались правил въезда, выезда и пребывания иностранцев в России, еще около 40 000 – порядка осуществления трудовой деятельности. По итогам мероприятий возбудили около 4200 уголовных дел в сфере миграции. Кроме того, правоохранители обнаружили 549 человек, находившихся в розыске.
Операцию проводили МВД, ФСБ и Росфинмониторинг совместно с компетентными органами стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Волк отметила, что результативность мероприятий повысили новые механизмы контроля за миграционными потоками, в том числе пункты миграционного контроля, биометрическая идентификация иностранцев на границе и реестр контролируемых лиц.
10 ноября глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что за последние три года российское гражданство прекратили в отношении 5000 бывших иностранных граждан, преимущественно за совершение преступлений. По словам министра, в 2026 г. преступность среди мигрантов сократилась на 40%.
6 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) за январь – сентябрь 2026 г. принудительно выдворила из России 63 500 иностранных граждан, нарушивших законодательство. Он также напомнил, что 3 ноября вступил в силу закон, расширивший более чем вдвое перечень административных правонарушений, за которые иностранцам может грозить выдворение.