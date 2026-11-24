В суд Москвы поступил иск об авторстве мультсериала «Маша и Медведь»
Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал иск З. А. Суразаковой к ООО «Маша и Медведь» о признании права авторства на результат интеллектуальной деятельности, следует из сообщения пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.
По утверждению истицы, ее мать в 2008 г. разработала концепцию, персонажей и сюжетные линии, которые впоследствии легли в основу мультсериала «Маша и Медведь».
Суразакова указала, что ее мать при жизни надлежащим образом не оформила исключительные права на произведение. В связи с этим дочь просит суд установить факт авторства наследодателя.
В августе стало известно о другом судебном споре вокруг прав на персонажей мультсериала. Студия «Маша и Медведь» подала иск к Олегу Кузовкову, потребовав признать за собой исключительные права на героев. Поводом для разбирательства стало намерение Кузовкова снять полнометражный мультфильм с обновленными образами персонажей после окончания договора со студией.
20 ноября «РИА Новости» со ссылкой на отчет стримингового сервиса Netflix сообщило, что за первое полугодие 2026 г. зрители потратили на просмотр пяти сезонов «Маши и Медведя» 126,6 млн часов.