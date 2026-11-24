В августе стало известно о другом судебном споре вокруг прав на персонажей мультсериала. Студия «Маша и Медведь» подала иск к Олегу Кузовкову, потребовав признать за собой исключительные права на героев. Поводом для разбирательства стало намерение Кузовкова снять полнометражный мультфильм с обновленными образами персонажей после окончания договора со студией.