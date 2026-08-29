Студия «Маша и Медведь» будет судиться с создателем персонажей

В ходе разбирательства защита Кузовкова представила проект автора от 2007 г. Его Кузовков рассылал студиям до выхода сериала на экраны, в том числе и главе «Анимакорд» Дмитрию Ловейко. По словам юриста ответчика, все второстепенные персонажи были переданы студии «Маша и Медведь» от «Анимакорд». При этом она подчеркнула: «Фильм ваш, его вам передали, серии действительно отчуждены были, а персонаж – это отдельный объект права внутри сложного произведения» (цитата по ТАСС).