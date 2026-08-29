Студия «Маша и Медведь» будет судиться с создателем персонажей
Кузьминский суд Москвы 19 октября приступит к рассмотрению иска студии «Маша и Медведь» к автору мультгероев Олегу Кузовкову. Компания требует признать исключительные права на персонажей сериала за собой. Слушание пройдет в 11:00 мск.
Представители студии считают, что Кузовков создает угрозу нарушения прав компании. Они заявили, что персонажи «являются результатами интеллектуальной деятельности» студии. После окончания договора в 2025 г. Кузовков анонсировал производство полнометражного фильма про Машу и Медведя с обновленными образами. Заниматься проектом должна компания Studio MiM, завершить работу планируется к концу 2028 г. Это и стало поводом для судебного разбирательства.
В ходе разбирательства защита Кузовкова представила проект автора от 2007 г. Его Кузовков рассылал студиям до выхода сериала на экраны, в том числе и главе «Анимакорд» Дмитрию Ловейко. По словам юриста ответчика, все второстепенные персонажи были переданы студии «Маша и Медведь» от «Анимакорд». При этом она подчеркнула: «Фильм ваш, его вам передали, серии действительно отчуждены были, а персонаж – это отдельный объект права внутри сложного произведения» (цитата по ТАСС).
В мае 2026 г. Variety сообщало, что Кузовков основал независимую Studio MiM и планирует спродюсировать полнометражную версию «Маши и Медведя». Это стало возможным после восстановления творческого контроля над персонажами по истечении срока лицензии, предоставленной студии Animaccord.