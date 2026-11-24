Госдума приняла в первом чтении проект о списании долгов участников спецоперации
Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий особый порядок банкротства участников спецоперации. Документ позволит военнослужащим освободиться от задолженности перед кредиторами на сумму до 10 млн руб.
«Все расходы лягут на кредиторов», – заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, государство убытков не понесет.
Действие поправок распространится на граждан, в отношении которых до 1 ноября 2026 г. была начата процедура банкротства и которые после вступления закона в силу заключат контракт о прохождении военной службы на срок не менее года.
Законопроект предусматривает возможность исключения из конкурсной массы имущества стоимостью до 10 млн руб. Для этого военнослужащему потребуется обратиться с соответствующим ходатайством в арбитражный суд. Оставшееся имущество будет реализовано для расчетов с кредиторами. Списание не затронет задолженность по алиментам, выплатам зарплат и компенсациям вреда жизни и здоровью.
27 октября «Единая Россия» предложила устранить разночтения в законодательстве, из-за которых участникам спецоперации могут отказать в списании долгов. Партия намерена проработать этот вопрос совместно с Центробанком и представителями банковского сектора.
25 мая президент России Владимир Путин подписал закон о списании просроченных кредитов на сумму до 10 млн руб. для военнослужащих, заключивших контракт с 1 мая 2026 г. на срок не менее года, и их супругов.