Совет директоров Nvidia 23 ноября единогласно восстановил Дженсена Хуанга в должностях президента и генерального директора корпорации. Он также вернул себе место в совете директоров, который менее чем за неделю до этого выступал против его возвращения. 12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга на фоне скандала, связанного с его внебрачными отношениями, в том числе с женщиной, которую подозревают в связях с китайской разведкой.