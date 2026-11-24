Трамп заявил, что опасался перехода Хуанга на работу в Китай
Президент США Дональд Трамп заявил, что опасался возможного перехода Дженсена Хуанга на работу в Китай в случае, если бы его не восстановили в должности генерального директора американской компании Nvidia. Об этом президент заявил в эфире CNBC.
По словам главы Белого дома, председатель КНР Си Цзиньпин мог предложить Хуангу значительное денежное вознаграждение за руководство одной из китайских компаний.
«Председатель Си мог бы заплатить ему целое состояние, чтобы он возглавил компанию в Китае. Дженсен мог бы разозлиться на нашу страну и сказать: «Я уеду в Китай», – заявил Трамп.
Совет директоров Nvidia 23 ноября единогласно восстановил Дженсена Хуанга в должностях президента и генерального директора корпорации. Он также вернул себе место в совете директоров, который менее чем за неделю до этого выступал против его возвращения. 12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга на фоне скандала, связанного с его внебрачными отношениями, в том числе с женщиной, которую подозревают в связях с китайской разведкой.