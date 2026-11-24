22 ноября Politico со ссылкой на кипрских чиновников сообщило, что Кипр выслал двух российских дипломатов. Утверждалось, что спецслужбы страны «раскрыли сеть, которая пыталась получить секретную информацию о безопасности Кипра и Европейского союза». Сеть якобы стремилась также получить доступ к информации о технологиях, запрещенных для передачи в Россию.