Захарова опровергла высылку российских дипломатов с Кипра
Информация о высылке двух дипломатов РФ с Кипра не соответствует действительности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «РИА Новости».
«Содержание этих публикаций не соответствует действительности», – ответила она.
22 ноября Politico со ссылкой на кипрских чиновников сообщило, что Кипр выслал двух российских дипломатов. Утверждалось, что спецслужбы страны «раскрыли сеть, которая пыталась получить секретную информацию о безопасности Кипра и Европейского союза». Сеть якобы стремилась также получить доступ к информации о технологиях, запрещенных для передачи в Россию.