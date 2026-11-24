25 мая Следственный комитет (СК) России поддержал расширение конфискации имущества. Применительно к отдельным категориям коррупционных деяний обосновано возвращение к вопросу конфискации имущества как самостоятельного вида наказания, уточнял советник председателя СК Александр Федоров. По его словам, если должностное лицо использовало публичные полномочия для незаконного обогащения, то общество вправе ожидать не только лишения свободы, но и полного изъятия всего нажитого им имущества. СК предлагал инициировать возможность продолжения поиска преступных активов после завершения расследования основного уголовного дела.