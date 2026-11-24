Верховный суд разъяснил, какое имущество нельзя конфисковать
Конфискации подлежат не любые деньги и ценности, связанные с преступлением, а только имущество, использованное для его финансирования или предназначенное для этих целей, следует из проекта постановления пленума Верховного суда (ВС) России, передает агентство РАПСИ.
В частности, имущество нельзя изъять, если его владелец не знал и не мог знать, что оно использовалось или предназначалось для финансирования деятельности, направленной против безопасности России.
К средствам совершения преступления суд отнес, например, жилые и нежилые помещения, специально приобретенные или использовавшиеся исключительно для незаконной деятельности. Среди таких случаев названы дома и гаражи с лабораториями по производству наркотиков, а также квартиры, купленные для фиктивной регистрации иностранцев.
Кроме того, ВС разъяснил порядок конфискации средств при совершении преступления группой лиц, организованной группой или преступным сообществом. Если невозможно установить сумму, подлежащую изъятию у каждого обвиняемого, суд может принять решение о солидарной конфискации.
Пленум Верховного суда внес изменения в постановление от 14 июня 2018 г. № 17, посвященное вопросам конфискации имущества в уголовном судопроизводстве.
25 мая Следственный комитет (СК) России поддержал расширение конфискации имущества. Применительно к отдельным категориям коррупционных деяний обосновано возвращение к вопросу конфискации имущества как самостоятельного вида наказания, уточнял советник председателя СК Александр Федоров. По его словам, если должностное лицо использовало публичные полномочия для незаконного обогащения, то общество вправе ожидать не только лишения свободы, но и полного изъятия всего нажитого им имущества. СК предлагал инициировать возможность продолжения поиска преступных активов после завершения расследования основного уголовного дела.
В марте глава СК Александр Бастрыкин призвал конфисковывать все имущество за коррупцию.