Бастрыкин предложил конфисковывать все имущество за коррупцию
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил ввести полную конфискацию всего имущества, нажитого коррупционерами, в качестве уголовного наказания. Такие меры, по его словам, обеспечат значительные поступления в казну и их давно ждут.
«Пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества», – сказал Бастрыкин на расширенном заседании коллегии СК (цитата по ТАСС).
В ходе выступления глава СКР привел статистику за 2025 г.: в суды было направлено 14 200 дел о коррупции, из которых 555 связаны с организованными группами и преступными сообществами. Он также отметил, что среди обвиняемых 617 лиц обладали особым правовым статусом. В их числе – 308 депутатов и глав муниципальных образований, 20 депутатов региональных законодательных собраний, 58 руководителей органов предварительного расследования и следователей, а также 13 работников прокуратуры.
В декабре прошлого года «Ведомости» писали со ссылкой на отчет Главного информационно-аналитического центра МВД, что за первые 10 месяцев 2025 г. общее число преступлений в России снизилось, но число коррупционных преступлений, напротив, выросло. Тогда правоохранительные органы выявили 38 473 коррупционных преступления, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2024 г. (тогда было выявлено 34 200 таких эпизодов).