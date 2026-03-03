Бастрыкин предложил конфисковывать все имущество за коррупцию

В ходе выступления глава СКР привел статистику за 2025 г.: в суды было направлено 14 200 дел о коррупции, из которых 555 связаны с организованными группами и преступными сообществами. Он также отметил, что среди обвиняемых 617 лиц обладали особым правовым статусом. В их числе – 308 депутатов и глав муниципальных образований, 20 депутатов региональных законодательных собраний, 58 руководителей органов предварительного расследования и следователей, а также 13 работников прокуратуры.