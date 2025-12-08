МВД зафиксировало рост коррупционных преступлений на 12,4%

Динамика по взяточничеству во многом определяется тем, как на практике применяется примечание к статье, освобождающее от уголовной ответственности за дачу взятки, отмечает советник АБ «Забейда и партнеры» Артем Саркисян. Отвечая на вопрос о высокой раскрываемости коррупционных преступлений, адвокат говорит, что причина лежит не в эффективности органов, а в понижении стандартов доказывания. По его словам, еще 10–15 лет назад «невозможно было представить» привлечение к ответственности за дачу взятки без изъятых денежных средств. Сейчас же нередко оказывается достаточным лишь показаний одного человека, утверждающего, что он передал должностному лицу определенную сумму, заметил он.