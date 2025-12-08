МВД зафиксировало рост коррупционных преступлений на 12,4%Эксперты связывают эту динамику за 10 месяцев с активной работой правоохранителей
За первые 10 месяцев 2025 г. общее число преступлений в России снизилось, но число коррупционных преступлений, напротив, выросло. Согласно опубликованному в конце ноября отчету Главного информационно-аналитического центра МВД, правоохранительные органы выявили 38 473 коррупционных преступления, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2024 г. (тогда было выявлено 34 200 таких эпизодов).
Из сборника по состоянию преступности следует, что с января по октябрь текущего года в стране зарегистрировано 1,5 млн преступлений, что на 6,3% меньше, чем годом ранее. Наибольшее количество зарегистрированных коррупционных преступлений связано со взяточничеством.
Из 23 447 эпизодов по ключевым составам 7777 случаев касаются получения взятки, 7655 – дачи взятки, а 2971 эпизод – посредничества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число случаев дачи взятки увеличилось на 29,2%, посредничества – на 26,3%, а получения взятки – на 11,6%. Мелкое взяточничество (5044 эпизода) при этом снизилось лишь на 0,5%, тогда как коммерческий подкуп фиксировался чаще: рост составил 15,1%. Почти две трети всех эпизодов, 26 304 случая, выявлено органами МВД, что составляет 68,4% от всех экономических преступлений, зарегистрированных с начала года.
В современной практике расследования дел о коррупции один эпизод может оформляться как отдельное уголовное дело, объясняет председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Анализ контактов и финансов фигурантов часто выявляет новые эпизоды, что увеличивает статистику, уточнил он. По словам Кабанова, сейчас до сих пор значительная часть незаконных доходов остается вне досягаемости следствия – переводится на счета третьих лиц, за границу или хранится у родственников, что снижает эффективность работы органов.
Несмотря на высокую раскрываемость, значительная часть коррупционных эпизодов выявляется уже на поздних стадиях, когда ущерб нанесен, а ресурсы перераспределены, продолжил Кабанов. В этих условиях, по его мнению, ключевым остается усиление превентивных механизмов: корректировка процедур надзора, повышение прозрачности решений и расширение инструментов контроля за движением активов. Сейчас же работа государства, несмотря на ее интенсивность, носит преимущественно точечный характер, заключает эксперт.
Рост доли раскрытых коррупционных преступлений связан прежде всего с активизацией оперативно-следственных органов, утверждает вице-президент ФПА Нвер Гаспарян. Коррупционные составы высоколатентны и при увеличении штата или числа оперативных мероприятий показатель раскрываемости может расти и дальше, пояснил он.
Динамика по взяточничеству во многом определяется тем, как на практике применяется примечание к статье, освобождающее от уголовной ответственности за дачу взятки, отмечает советник АБ «Забейда и партнеры» Артем Саркисян. Отвечая на вопрос о высокой раскрываемости коррупционных преступлений, адвокат говорит, что причина лежит не в эффективности органов, а в понижении стандартов доказывания. По его словам, еще 10–15 лет назад «невозможно было представить» привлечение к ответственности за дачу взятки без изъятых денежных средств. Сейчас же нередко оказывается достаточным лишь показаний одного человека, утверждающего, что он передал должностному лицу определенную сумму, заметил он.
По словам адвоката BGP Litigation Дениса Саушкина, из-за проведения спецоперации заметно вырос общественный и государственный запрос на борьбу с коррупцией и силовые структуры реагируют на него увеличением числа проверок, оперативных мероприятий и разработок в отношении должностных лиц. Например, значительная часть новых эпизодов появляется в рамках уже существующих дел: фигуранта задерживают по одному факту, а затем при анализе его контактов и финансов выявляют дополнительные эпизоды взяточничества.