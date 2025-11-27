КС разрешил изымать имущество у родственников коррупционеров

Получение взятки не предполагает правомерного возникновения права собственности, решил КС. А потому «предмет взятки не может быть оставлен в пользовании ни лица, получившего взятку, ни лица, которому по указанию взяткополучателя он передан». Это распространяется в том числе на единственное жилье.