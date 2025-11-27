КС разрешил изымать имущество у родственников коррупционеров
Конституционный суд (КС) разрешил изымать имущество у третьих лиц, в том числе родственников, не связанных с коррупцией напрямую, но знающих о преступных схемах, следует из двух определений КС, с которыми ознакомились «Ведомости».
Получение взятки не предполагает правомерного возникновения права собственности, решил КС. А потому «предмет взятки не может быть оставлен в пользовании ни лица, получившего взятку, ни лица, которому по указанию взяткополучателя он передан». Это распространяется в том числе на единственное жилье.
Политюрист Олег Захаров отметил, что КС последовательно продвигает правовую позицию о том, что конституционная цель борьбы с коррупцией позволяет отходить от общих правил гражданского оборота объектов недвижимости.
25 ноября прокурор столицы Максим Жук сообщил, что ущерб от коррупционных преступлений в Москве в текущем году составляет почти 1 млрд руб. Прокуратура инициировала изъятие имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, на 468 млн руб. Эта процедура проводится в порядке обращения имущества в доход государства.