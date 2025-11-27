КС утвердил строгий подход к изъятию имущества у родни коррупционеров

Суд напомнил, что в конце октября 2024 г. (знаменитое постановление о бессрочном применении сроков давности по коррупционным делам) уже сформулировал правовую позицию, согласно которой преобразование имущества, приобретенного в нарушение антикоррупционных требований и запретов, в том числе приумножение такого имущества, не исключает последующую конфискацию. Такая позиция, подчеркивает КС, направлена прежде всего на предупреждение преступного обогащения должностных лиц и не предполагает ни оставления в их пользовании такого имущества, ни дифференцированного ее применения.