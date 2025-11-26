У бывшего ростовского замгубернатора хотят изъять имущество на 370 млн рублей

Окунев с 1993 г. работал на различных должностях в строительных и дорожно-транспортных организациях Ростовской области. В 2016 г. он возглавил АО «Ростовавтодор», покинув компанию в 2020 г. Тогда же он стал министром транспорта Ростовской области, а с ноября 2021 г. по апрель 2024 г. начал совмещать с должностью заместителя губернатора региона. За все время работы с 2009 по 2024 г. его официальный доход составил 41,5 млн руб. Его супруга Светлана заработала 11 млн руб., а дочери Юлиана и Дарья – чуть больше 1,5 млн руб. Совокупный официальный доход семьи составил 54,6 млн руб.