У бывшего ростовского замгубернатора хотят изъять имущество на 370 млн рублей

У бывшего ростовского замгубернатора хотят изъять имущество на 370 млн рублейСтоимость активов семьи Владимира Окунева многократно превышает официальные доходы, установил надзор
Генеральная прокуратура подала в Гагаринский суд Москвы иск об обращении в доход государства имущества бывшего вице-губернатора Ростовской области и главы регионального минтранса Владимира Окунева и членов его семьи, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с исковым заявлением. По данным надзора, он незаконно занимался автобизнесом вместе со своим заместителем Светланой Шаповаловой, нелегально заработав почти 370 млн руб.
Окунев с 1993 г. работал на различных должностях в строительных и дорожно-транспортных организациях Ростовской области. В 2016 г. он возглавил АО «Ростовавтодор», покинув компанию в 2020 г. Тогда же он стал министром транспорта Ростовской области, а с ноября 2021 г. по апрель 2024 г. начал совмещать с должностью заместителя губернатора региона. За все время работы с 2009 по 2024 г. его официальный доход составил 41,5 млн руб. Его супруга Светлана заработала 11 млн руб., а дочери Юлиана и Дарья – чуть больше 1,5 млн руб. Совокупный официальный доход семьи составил 54,6 млн руб.
Но, как установила Генпрокуратура, совокупная стоимость имущества, оформленного на Окунева, членов его семьи и доверенных лиц, значительно превышает декларируемые доходы и не объясняется законными источниками средств. Аналогичные вопросы вызвали и доходы бывшего замминистра транспорта Светланы Шаповаловой, работавшей под шефством Окунева, говорит источник. За 2008–2024 гг. она задекларировала доход в 23,2 млн руб., ее супруг – 15 млн руб., сын – 168 000 руб. Вместе с тем, по данным надзора, теневые операции принесли Шаповаловой еще 212 млн руб.
Ведомство обнаружило нелегальную схему при осуществлении надзора за расследованием уголовного дела, возбужденного в июне прошлого года по факту картельного сговора между государственным унитарным предприятием Ростовской области «РостовАвтоДор». По версии прокуратуры, Окунев и Шаповалова действовали согласованно. Еще в 2016 г., работая в “Автодоре” они создали компании ООО «Транснеруд-Юг» и ООО «Строитель», оформив их на родственников. После этого на неподтвержденные доходы были приобретены 37 грузовых седельных тягачей и полуприцепов, включая технику немецкой и польской фирм MAN и WIELTON. Транспортные средства регистрировались на чиновников, их супругов и иных близких лиц, а затем сдавались в аренду указанным фирмам, рассказал собеседник.
Используя служебное положение, Окунев, пришли к выводу в надзорном ведомстве, обеспечил участие подконтрольных компаний в государственных и муниципальных закупках, включая конкурсы, проводимые «Ростовавтодором». После получения контрактов компании регулярно заключали договоры аренды спецтехники с владельцами грузовиков – то есть с самими чиновниками и их родственниками. Таким образом, утверждает надзор, Окунев и Шаповалова получали доход от коммерческой деятельности, запрещенной госслужащим.
Вице-губернатор, по версии истца, продолжал контролировать бизнес и после вступления в должность, а Шаповалова обеспечивала финансовое сопровождение и координацию операционной деятельности. После ухода с государственных постов они реализовали часть активов: техника и тягачи были распроданы, а ООО «Транснеруд-Юг» и ООО «Строитель» ликвидированы в конце 2024 г.
В результате за более чем четырнадцатилетний период замещения публично значимых должностей господами Окуневым и Шаповаловой, а также их родственниками и доверенными лицами были приобретены 64 объекта движимого и недвижимого имущества общей стоимостью почти 370 млн руб. Всего прокуратура требует обратить в доход государства 64 объекта, среди которых – квартиры и машино-места в Ростове-на-Дону и Москве, включая помещения в престижных ЖК Freedom и Well House, жилые дома, земельные участки, коммерческая недвижимость, автомобили класса премиум (Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser Prado, Mini Cooper), а также оставшаяся спецтехника.
Ответчиками по иску проходят помимо Окунева проходят Шаповалова, супруги и дети обеих семей, а также несколько близких родственников и доверенных лиц. При этом, часть активов фигурантами иска уже продана. Как считает надзор, имущество ответчиков подлежит изъятию в целом, независимо от того, в какой части затраты на его приобретение могли быть произведены на законные доходы. Помимо движимых и недвижимых активов, надзор хочет взыскать с экс-чиновников солидарно 85 млн руб. за имущество коррупционного происхождения, от которого они успели избавиться.