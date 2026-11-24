18 ноября в сервисе Onlinetours Premium сообщили «Ведомостям», что число бронирований премиальных туров в Китай за 10 месяцев выросло в 12,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля Китая в общем количестве бронирований увеличилась с 0,7 до 2,8%. Направление пока уступает в доле Вьетнаму и Таиланду, на которые приходится 7% и 6,1% бронирований соответственно. Средний чек на премиальные туры в Китай вырос на 3,6% и составил 404 000 руб., что дешевле туров во Вьетнам (434 000 руб.) и Таиланд (439 000 руб.).