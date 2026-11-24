Турпоток из Китая в Россию вырос на 17% с начала года
Туристический поток из Китая в Россию вырос по итогам первых трех кварталов на 17,6%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Россию посетили 812 500 китайских туристов.
Более половины всех въездов китайцев в РФ осуществляется на автомобильном транспорте, следует из статистики.
В АТОР отметили, что КНР остается крупнейшим «поставщиком» иностранных туристов в Россию. За три квартала 2026 г. на нее пришлось 61,1% всех въездов иностранных граждан с целью туризма.
Всего за январь – сентябрь граждане КНР совершили 1,59 млн въездов в РФ со всеми целями – на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество поездок с деловой целью сократилось на 57 700, или на 27,3%, до 153 600.
18 ноября в сервисе Onlinetours Premium сообщили «Ведомостям», что число бронирований премиальных туров в Китай за 10 месяцев выросло в 12,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля Китая в общем количестве бронирований увеличилась с 0,7 до 2,8%. Направление пока уступает в доле Вьетнаму и Таиланду, на которые приходится 7% и 6,1% бронирований соответственно. Средний чек на премиальные туры в Китай вырос на 3,6% и составил 404 000 руб., что дешевле туров во Вьетнам (434 000 руб.) и Таиланд (439 000 руб.).