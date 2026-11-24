У половины опрошенных владельцев ПВЗ сократилось вознаграждениеПри этом расходы на аренду и сотрудников продолжают расти
Агентское вознаграждение от маркетплейсов в 2026 г. сократилось у 51% опрошенных владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Годом ранее о снижении выплат сообщали только 25% респондентов. Об этом говорится в исследовании Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), подготовленном совместно с экспертами Финансового университета при правительстве России. С его результатами ознакомились «Ведомости».
Медианное изменение вознаграждения в 2026 г. составило минус 5% против роста на 16% годом ранее. Медианное агентское вознаграждение на один ПВЗ в 2026 г. составило 185 000 руб. в месяц против 200 000 руб. в 2025 и 2024 гг. В сопоставимой группе из 64 анкет, по которым есть данные за все три года, этот показатель снизился с 226 200 руб. в 2025 г. до 200 000 руб. в 2026 г. В 2024 г. он также составлял 200 000 руб.
При этом расходы на содержание ПВЗ продолжили расти. В 2026 г. медианная стоимость оплаты рабочей смены увеличилась на 20%, расходы на аренду и коммунальные услуги – на 17%, на штрафы от маркетплейсов – на 12%. По расчетам АУРЭК, ежемесячные расходы одного ПВЗ составляют около 188 300 руб. Больше половины этой суммы – 105 300 руб. – приходится на зарплаты сотрудников с учетом налогов. Еще 50 000 руб. предприниматель тратит на аренду помещения, 14 000 руб. – на управление, подбор персонала и бухгалтерию, 10 000 руб. – на коммунальные услуги и 9000 руб. – на интернет, охрану и видеонаблюдение.
При месячном обороте заказов в 4,08 млн руб. и агентском вознаграждении 5,5% владелец ПВЗ получает около 224 200 руб., подсчитали авторы исследования. После уплаты налога и расходов у него остается около 22 500 руб. в месяц. Расчетная рентабельность такого ПВЗ составляет 10,7%. Приведенные показатели иллюстрируют экономику одного пункта выдачи, а не среднюю прибыль опрошенных предпринимателей.
Авторы исследования связывают снижение выплат в крупнейших городах с ростом числа ПВЗ и усилением конкуренции между ними. В АУРЭК считают, что в таких условиях владельцам ПВЗ выгоднее совмещать выдачу заказов разных маркетплейсов в одном помещении. Это позволяет получать вознаграждение от нескольких площадок без увеличения расходов на аренду и персонал.
По собственным данным компаний на ноябрь 2026 г., количество ПВЗ Ozon превышает 94 000, Wildberries – около 98 000. Представитель Ozon заявил «Ведомостям», что в компании не наблюдают снижения агентского вознаграждения у партнеров. «Напротив, за 9 месяцев 2026 г. медианное значение агентского вознаграждения точек выросло на 20% год к году», – утверждает он.
По его словам, Ozon не ограничивает предпринимателей в выборе бизнес-модели. Он объясняет, что дополнительные выплаты – это инструмент поощрения и поддержки точек, которые в силу своих особенностей не могут получать дополнительный доход от работы с другими партнерами – например, если те не представлены в их населенном пункте.
Представитель Wildberries предлагает относить к подобным исследованиям «с предельной осторожностью». По его словам, без понимания выборки и методологии делать выводы о снижении выплат у отдельных партнеров было бы «некорректно». По данным маркетплейса, с начала 2026 г. выплаты владельцам ПВЗ Wildberries за выдачу товаров выросли на 13%. Он также добавил, что средняя чистая прибыль одного партнерского ПВЗ Wildberries составляет от 50 000 руб. в месяц, а средний срок окупаемости – около шести месяцев.
Снижение вознаграждения владельцев ПВЗ в городах-миллионниках закономерно, считает председатель совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Алексей Федоров. По его словам, рынок в крупных городах перенасыщен: новые пункты открываются рядом с действующими и делят между собой один поток заказов. В небольших городах плотность ПВЗ пока ниже, онлайн-торговля продолжает развиваться, а расходы на содержание точек могут быть до десяти раз меньше, отмечает эксперт.
В таких условиях открывать монобрендовый ПВЗ как самостоятельный бизнес в 2027 г. становится все менее привлекательно, считает Федоров. Будущее рынка он также связывает с независимыми пунктами, которые смогут одновременно выдавать заказы разных маркетплейсов и интернет-магазинов, принимать посылки и оформлять возвраты. Развитию мультибрендовых ПВЗ пока мешают сами маркетплейсы, считает Федоров. В частности, Ozon предлагает партнерам дополнительную надбавку в размере 0,6 процентного пункта за отказ от выдачи заказов других площадок. Эксперт называет такие условия искусственным ограничением конкуренции и считает, что их влияние на рынок должна оценить Федеральная антимонопольная служба.
Разницу в доходах ПВЗ между крупными и небольшими городами можно объяснить в том числе особенностями их размещения, говорит партнер Data Insight Федор Вирин. В мегаполисах плотность населения позволяет открывать пункты даже в соседних домах: каждому из них может хватать покупателей, живущих поблизости. В небольших населенных пунктах клиентов на той же территории меньше, поэтому открытие нескольких ПВЗ рядом друг с другом может сделать их нерентабельными.