Медианное изменение вознаграждения в 2026 г. составило минус 5% против роста на 16% годом ранее. Медианное агентское вознаграждение на один ПВЗ в 2026 г. составило 185 000 руб. в месяц против 200 000 руб. в 2025 и 2024 гг. В сопоставимой группе из 64 анкет, по которым есть данные за все три года, этот показатель снизился с 226 200 руб. в 2025 г. до 200 000 руб. в 2026 г. В 2024 г. он также составлял 200 000 руб.