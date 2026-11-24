Чемезов назвал ставку в 6-7% условием нового инвестцикла в промышленности
Российская промышленность могла бы начать новый инвестиционный цикл при снижении ключевой ставки до 6-7%. В таком случае вложения в течение года могли бы вернуться к росту, заявил ТАСС глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
По его словам, высокая стоимость кредитов существенно ограничила возможности предприятий для инвестиций и запуска новых проектов. Значительную часть прибыли, отметил Чемезов, компании вынуждены направлять на выплату процентов по займам.
Сейчас «Ростех» ежегодно направляет на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 200-300 млрд руб., преимущественно из государственных средств. По оценке Чемезова, при нынешней выручке корпорация должна была бы вкладывать в новые разработки около 500 млрд руб. собственных средств, однако имеющейся прибыли для этого недостаточно.
В 2025 г. выручка «Ростеха» выросла на 25%, до 4,5 трлн руб. При этом совокупная прибыль примерно 800 предприятий корпорации составила 76 млрд руб. – на 42% меньше, чем годом ранее.
19 ноября «Ведомости» со ссылкой на двух участников заседания комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» писали, что Минэкономразвития представило план по перезапуску инвестиционного цикла в российской экономике. План включает восемь направлений для достижения национальных целей по росту капвложений. Одно из направлений – поддержка НИОКР. Министерство считает, что важно не просто стимулировать разработки, а запустить полный производственный цикл. Это означает, что после научных разработок должен последовать опытный образец, испытания, подготовка промышленной партии, поиск первого покупателя и выход на масштабирование. Для расширения льгот на НИОКР министерство готовит отдельный законопроект, говорят собеседники.