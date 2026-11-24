19 ноября «Ведомости» со ссылкой на двух участников заседания комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» писали, что Минэкономразвития представило план по перезапуску инвестиционного цикла в российской экономике. План включает восемь направлений для достижения национальных целей по росту капвложений. Одно из направлений – поддержка НИОКР. Министерство считает, что важно не просто стимулировать разработки, а запустить полный производственный цикл. Это означает, что после научных разработок должен последовать опытный образец, испытания, подготовка промышленной партии, поиск первого покупателя и выход на масштабирование. Для расширения льгот на НИОКР министерство готовит отдельный законопроект, говорят собеседники.