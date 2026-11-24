18 октября сообщалось, что Украина должна выплатить $160, 348 млрд за обслуживание и погашение госдолга к 2037 г. График платежей по погашению госдолга, который регулярно составляет ведомство, включает лишь те выплаты, что минфин внес в платежный календарь. Полную сумму государственного долга Украины он не показывает: по итогам августа она достигла $215,55 млрд. До конца 2027 г. Киев должен выплатить $103,813 млрд основной суммы внешнего и внутреннего долга и $56,535 млрд на его обслуживание. Всего за следующие 10 лет Украина выплатит по госдолгу $160,348 млрд. По оценкам украинских чиновников, к концу года госдолг страны достигнет 10 трлн 146 млрд гривен ($226 млрд). Проект бюджета на 2027 г. закладывает дефицит в $37 млрд и рост госдолга до $276 млрд.