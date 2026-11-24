Украина должна выплатить МВФ более $2 млрд в 2027 году
Украине в 2027 г. предстоит выплатить Международному валютному фонду (МВФ) более $2 млрд в счет погашения задолженности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные электронной базы организации.
Согласно графику фонда, сумма выплат составит 1,49 млрд СДР (специальные права заимствования, расчетная единица фонда). В 2026 г. Киев должен перечислить МВФ еще два платежа: 62,5 млн СДР 24 ноября и 125,7 млн СДР 9 декабря. В общей сложности – более $250 млн.
Общий долг Украины перед фондом оценивается более чем в $14 млрд. При этом до 2046 г., с учетом процентов и надбавок, страна должна выплатить МВФ 14,65 млрд СДР – почти $20 млрд.
18 октября сообщалось, что Украина должна выплатить $160, 348 млрд за обслуживание и погашение госдолга к 2037 г. График платежей по погашению госдолга, который регулярно составляет ведомство, включает лишь те выплаты, что минфин внес в платежный календарь. Полную сумму государственного долга Украины он не показывает: по итогам августа она достигла $215,55 млрд. До конца 2027 г. Киев должен выплатить $103,813 млрд основной суммы внешнего и внутреннего долга и $56,535 млрд на его обслуживание. Всего за следующие 10 лет Украина выплатит по госдолгу $160,348 млрд. По оценкам украинских чиновников, к концу года госдолг страны достигнет 10 трлн 146 млрд гривен ($226 млрд). Проект бюджета на 2027 г. закладывает дефицит в $37 млрд и рост госдолга до $276 млрд.
16 октября стало известно, что на погашение и обслуживание внешнего государственного долга Украина должна перечислить иностранным кредиторам $6,674 млрд в 2027 г. Согласно документу, на погашение основной суммы внешних заимствований Киеву потребуется направить $3,335 млрд. Еще $3,339 млрд предусмотрено на обслуживание внешних займов.