Собянин: силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников на подлете к Москве
С полуночи силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В 01:00 мск глава города проинформировал в мессенджере Max о девяти сбитых БПЛА, а в 04:49 мск – еще об 11. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.
Росавиация сообщила, что московские аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию. Меры действуют для обеспечения безопасности полетов.
По данным Минобороны РФ, с 8:00 по 20:00 мск 23 ноября над российскими регионами сбили 87 украинских беспилотников. Силы ПВО ликвидировали БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями, а также над Пермским краем, Крымом и Татарстаном. Устройства были нейтрализованы и над акваторией Черного моря.