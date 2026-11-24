По данным Минобороны РФ, с 8:00 по 20:00 мск 23 ноября над российскими регионами сбили 87 украинских беспилотников. Силы ПВО ликвидировали БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями, а также над Пермским краем, Крымом и Татарстаном. Устройства были нейтрализованы и над акваторией Черного моря.