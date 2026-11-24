«Селигдар» вернулся к прибыли по итогам девяти месяцев 2026 годаПоказатели компании поддержали результаты ее оловянного дивизиона
Производитель золота и олова «Селигдар» зафиксировал за январь – сентябрь 2026 г. прибыль по МСФО в размере 4,53 млрд руб. после убытка в 7,67 млрд руб. в аналогичный период прошлого года. Об этом компания сообщила 23 ноября.
«Селигдар» объяснил положительные изменения снижением влияния переоценки долговых обязательств и улучшением показателей оловянного дивизиона, а также ростом цен на свои основные металлы.
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