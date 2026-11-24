Производитель золота и олова «Селигдар» зафиксировал за январь – сентябрь 2026 г. прибыль по МСФО в размере 4,53 млрд руб. после убытка в 7,67 млрд руб. в аналогичный период прошлого года. Об этом компания сообщила 23 ноября.