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Украине предстоит выплатить $6,67 млрд по внешнему госдолгу в 2027 году

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Украина должна перечислить иностранным кредиторам $6,674 млрд в 2027 г. на погашение и обслуживание внешнего государственного долга. Об этом свидетельствуют данные платежного графика Минфина страны, которые проанализировало агентство «РИА Новости».

Согласно документу, на погашение основной суммы внешних заимствований Киеву потребуется направить $3,335 млрд. Еще $3,339 млрд предусмотрено на обслуживание внешних займов.

При этом опубликованный график отражает только начисления, которые украинский Минфин включил в платежный календарь. Он не показывает полного объема государственного долга страны.

По итогам августа совокупный госдолг Украины достиг $215,55 млрд.

9 октября сообщалось, что Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около $253 млн по двум платежам в начале октября. На 5 октября был запланирован платеж на 61,17 млн специальных прав заимствования (SDR) по программе расширенного финансирования EFF, а на 9 октября – еще 125,74 млн SDR в счет погашения задолженности по инструменту быстрого финансирования RFI. В общей сложности речь идет о 186,9 млн SDR, или примерно $253 млн по курсу фонда. Крупнейший платеж 9 октября составляет около $170 млн.

К концу июня государственный и гарантированный государством долг Украины достигал $211,6 млрд. Внешний госдолг составлял около $166 млрд, или 78,5% совокупного объема задолженности.

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