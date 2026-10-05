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Главная / Экономика /

Украина должна выплатить МВФ почти $1 млрд долга в 2026 году

Анна Виноградова

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) в 2026 г. $959,4 млн в счет погашения задолженности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы фонда. По графику МВФ, 5 октября Киев должен перечислить 61,2 млн SDR – около $83 млн.

Платеж относится к погашению задолженности в рамках механизма расширенного кредитования. В сентябре фонд ожидал от Украины выплат еще на $251 млн. В опубликованном МВФ графике на 5 октября действительно предусмотрено погашение 61,17 млн SDR по программе Extended Fund Facility.

К концу июня государственный и гарантированный государством долг Украины достиг $211,6 млрд, следует из данных украинского минфина. На одного жителя страны приходилось почти $8500 задолженности. Внешний госдолг к этому моменту составлял $166 млрд и достигал 78,5% совокупного долга.

По состоянию на конец апреля госдолг Украины достиг 104,6% ВВП. В 2026 г. МВФ также одобрил для страны новую четырехлетнюю программу поддержки объемом $8,1 млрд, следует из данных национального банка Украины.

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