Украина должна выплатить МВФ почти $1 млрд долга в 2026 году

Платеж относится к погашению задолженности в рамках механизма расширенного кредитования. В сентябре фонд ожидал от Украины выплат еще на $251 млн. В опубликованном МВФ графике на 5 октября действительно предусмотрено погашение 61,17 млн SDR по программе Extended Fund Facility.