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Главная / Экономика /

Госдолг Украины превысил 104% ВВП страны

Ведомости

Государственный долг Украины к концу апреля достиг 104,6% валового внутреннего продукта страны, превысив объем национальной экономики. За первые четыре месяца 2026 г. показатель вырос еще на 3,4 процентного пункта. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По состоянию на 30 апреля совокупный государственный долг Украины составил 9,345 трлн гривен (около $212,1 млрд). С начала года его объем увеличился на 3,3%. При этом номинальный ВВП страны по итогам 2025 г. оценивался в 8,931 трлн гривен (примерно $202,6 млрд), что привело к росту соотношения долга к экономике почти до 105%.

На конец декабря 2025 г. долговая нагрузка находилась на уровне 101,2% ВВП. Данные свидетельствуют о том, что за четыре месяца показатель продолжил расти и укрепился на уровне, при которой объем обязательств государства превышает размер производимой экономикой добавленной стоимости.

Рост долговой нагрузки на Украине наблюдается на протяжении нескольких последних лет. Если в конце 2021 г. государственный долг составлял 48,9% ВВП, то по итогам 2022 г. показатель увеличился до 78,4%, в 2023 г. достиг 84,4%, а в 2024 г. вырос до 91,2%.

Politico: Киев намерен запросить у союзников еще $20 млрд на вооружения

Политика / Международные отношения

21 июня ТАСС со ссылкой на данные Национального банка Украины писал, что с начала 2026 г. Киев уже перечислил МВФ по долгам около $1 млрд, при этом ежемесячные выплаты составляют более $200 млн. Всего Украина должна фонду более $10 млрд. В 2026 г. была принята новая программа поддержки Украины со стороны МВФ на четыре года общим объемом $8,1 млрд, при этом фонд выставил в качестве условия выделения денег повышение налогов.

13 июня стало известно, что, согласно данным украинского Нацбанка, госдолг страны с начала 2022 г. увеличился более чем на $111 млрд, или более чем в два раза, – с $97,96 млрд до $208,97 млрд. Особенно заметно вырос внешний долг: с $57,2 до $162,73 млрд – почти в три раза. Примерно $10 млрд из этой суммы Украина задолжала МВФ, остальное – разным странам-союзникам. На каждого украинца приходится уже около $7500 долга при населении примерно 28 млн человек (по данным Института демографии и социальных исследований). В Верховной раде ранее заявляли: для погашения текущей задолженности потребуется около 35 лет.

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