Госдолг Украины превысил 104% ВВП страны

13 июня стало известно, что, согласно данным украинского Нацбанка, госдолг страны с начала 2022 г. увеличился более чем на $111 млрд, или более чем в два раза, – с $97,96 млрд до $208,97 млрд. Особенно заметно вырос внешний долг: с $57,2 до $162,73 млрд – почти в три раза. Примерно $10 млрд из этой суммы Украина задолжала МВФ, остальное – разным странам-союзникам. На каждого украинца приходится уже около $7500 долга при населении примерно 28 млн человек (по данным Института демографии и социальных исследований). В Верховной раде ранее заявляли: для погашения текущей задолженности потребуется около 35 лет.