Politico: Киев намерен запросить у союзников еще $20 млрд на вооружения
Украина планирует обратиться к западным партнерам с просьбой о дополнительном финансировании военных поставок на сумму $20 млрд. Киев рассчитывает использовать текущую ситуацию на фронте для усиления давления на Россию и укрепления своих позиций перед возможными переговорами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинских высокопоставленных чиновников.
По данным издания, официальный запрос может быть представлен на очередном заседании контактной группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн», которое состоится 18 июня. Украинская сторона намерена предложить союзникам распределить финансовую нагрузку между несколькими государствами. Предполагается, что каждая страна сможет предоставить от $2 млрд до $6 млрд в форме прямой помощи либо кредитов, чтобы суммарно достичь целевого объема финансирования.
«Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но для этого нам нужно финансирование», – заявил один из представителей украинского минобороны. По словам собеседников издания, Киев считает нынешний момент благоприятным, но ограниченным по времени для наращивания военного давления.
9 июня стало известно, что украинское правительство должно заплатить Международному валютному фонду (МВФ) $172 млн по долгам за кредиты. Платеж было необходимо осуществить до 00:00 с 9 на 10 июня (07:00 мск 10 июня). Речь идет о выплате $125,7 млн специальных прав заимствования (SDR). Согласно официальному курсу МВФ на 5 июня, один SDR равен $1,368. Следующий платеж Киев должен будет совершить 10 июля.
В феврале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял ТАСС, что реальный дефицит бюджета Украины в 2026 г. составляет около $50 млрд. По его словам, даже кредит от Евросоюза (ЕС) в размере 90 млрд евро не поможет справиться с этим дефицитом, так как значительная часть средств пойдет на военные нужды, а не на стабилизацию экономики.