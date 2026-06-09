Киев должен выплатить МВФ $172 млн по долгам за кредиты

В феврале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял ТАСС, что реальный дефицит бюджета Украины в 2026 г. составляет около $50 млрд. По его словам, даже кредит от Евросоюза (ЕС) в размере 90 млрд евро не поможет справиться с этим дефицитом, так как значительная часть средств пойдет на военные нужды, а не на стабилизацию экономики.