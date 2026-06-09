Киев должен выплатить МВФ $172 млн по долгам за кредиты
Украинское правительство должно заплатить Международному валютному фонду (МВФ) $172 млн по долгам за кредиты. Платеж необходимо осуществить до 00:00 с 9 на 10 июня (07:00 мск 10 июня), пишет «РИА Новости» со ссылкой на документы фонда.
Речь идет о выплате $125,7 млн специальных прав заимствования (SDR). Согласно официальному курсу МВФ на 5 июня, один SDR равен $1,368. Следующий платеж Киев должен будет совершить 10 июля.
В феврале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял ТАСС, что реальный дефицит бюджета Украины в 2026 г. составляет около $50 млрд. По его словам, даже кредит от Евросоюза (ЕС) в размере 90 млрд евро не поможет справиться с этим дефицитом, так как значительная часть средств пойдет на военные нужды, а не на стабилизацию экономики.
В декабре 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бюджете страны на 2026 г. с рекордным дефицитом. По закону, в 2026 г. доходы бюджета Украины составят 2,9 трлн гривен (около $68 млрд), в то время как расходы достигнут 4,97 трлн гривен (около $117,5 млрд). Дефицит бюджета составит около 18,4% ВВП страны и будет равен 2 трлн гривен (около $47 млрд).