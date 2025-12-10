Зеленский подписал указ о бюджете Украины с рекордным дефицитом

Согласно закону, в 2026 г. доходы бюджета Украины составят 2,9 трлн гривен (около $68 млрд), в то время как расходы достигнут 4,97 трлн гривен (около $117,5 млрд). Это означает, что дефицит бюджета составит около 18,4% ВВП страны и будет равен 2 трлн гривен (около $47 млрд).