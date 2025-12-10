Газета
Зеленский подписал указ о бюджете Украины с рекордным дефицитом

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бюджете страны на 2026 г. с рекордным дефицитом. Об этом говорится в соответствующем документе на сайте Верховной рады. 

Согласно закону, в 2026 г. доходы бюджета Украины составят 2,9 трлн гривен (около $68 млрд), в то время как расходы достигнут 4,97 трлн гривен (около $117,5 млрд). Это означает, что дефицит бюджета составит около 18,4% ВВП страны и будет равен 2 трлн гривен (около $47 млрд).

Politico 13 ноября сообщало, что, если Евросоюз не сможет предоставить Украине «репарационный кредит» за счет изъятия замороженных российских активов, Киев уже в феврале 2026 г. может истощить бюджетные средства.  

О том, что к февралю у Украины могут закончится средства, писал The Economist 31 октября. По данным издания, к концу 2025 г. оборонный бюджет Украины и иностранные поставки оружия и военные гранты обойдутся в общей сложности примерно в $360 млрд.

