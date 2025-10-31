Economist: к февралю у Украины могут закончиться средства
Украина столкнулась с нехваткой средств. Если в ближайшее время ничего не изменится, к февралю у Киева не останется денег для продолжения финансирования военных действий. Об этом пишет The Economist.
Как пишет газета, в затяжных конфликтах способность распределять ресурсы и находить новые способы привлечения денежных средств имеют решающее значение. The Economist считает, что вопрос финансирования Киева для Европы сейчас является возможностью изменить баланс сил с Россией.
По данным газеты, к концу 2025 г. оборонный бюджет Украины и иностранные поставки оружия и военные гранты обойдутся в общей сложности примерно в $360 млрд. В этом году на военные цели потребуется $100-110 млрд, что является самой высокой суммой на сегодняшний день и эквивалентно примерно половине ВВП Украины.
Politico 30 октября писало, что послы Евросоюза на встрече в Брюсселе обсудили дальнейшие шаги по плану финансирования репараций Украине за счет доходов от российских замороженных активов, но существенного прогресса достигнуто не было.
23 октября Bloomberg сообщал, что лидеры Евросоюза отложили решение по вопросу использования российских активов до декабря. Причиной стало требование Бельгии, в которой находится большая часть активов, предоставить дополнительные гарантии, исключающие ее ответственность за риски.