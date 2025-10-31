Economist: к февралю у Украины могут закончиться средства

По данным газеты, к концу 2025 г. оборонный бюджет Украины и иностранные поставки оружия и военные гранты обойдутся в общей сложности примерно в $360 млрд. В этом году на военные цели потребуется $100-110 млрд, что является самой высокой суммой на сегодняшний день и эквивалентно примерно половине ВВП Украины.