Главная / Политика /

Politico: Украина может в феврале истощить запасы бюджетных средств

Ведомости

Если Евросоюз не сможет предоставить Украине «репарационный кредит» за счет изъятия замороженных российских активов, Киев уже в феврале 2026 г. может истощить бюджетные средства. Об этом пишет Politico.

По данным газеты, если страны ЕС не смогут договорится о выделении средств Украине из активов РФ, «то кажется крайне маловероятным, что страны-члены согласятся вместо этого прибегнуть к государственными заимствованиям». 

При таком сценарии средства для Киева необходимо будет искать «коалиции желающих», отмечает Politico.

Рубио предупредил о непредвиденных последствиях при конфискации активов РФ

Политика / Международные отношения

О том, что к февралю у Украины могут закончится средства, писал The Economist 31 октября. По данным издания, к концу 2025 г. оборонный бюджет Украины и иностранные поставки оружия и военные гранты обойдутся в общей сложности примерно в $360 млрд. В этом году на военные цели потребуется $100-110 млрд, что является самой высокой суммой на сегодняшний день и эквивалентно примерно половине ВВП Украины.

23 октября стало известно, что лидеры стран ЕС отложили принятие решения о «репарационных кредитах» Украине до декабря. Это связано с требованием Бельгии о более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро.

