Экс-премьер Украины: реальный дефицит бюджета страны составляет $50 млрд
Реальный дефицит бюджета Украины в 2026 г. составляет около $50 млрд. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, занимавший этот пост с 2010 по 2014 г.
По его словам, даже кредит от Евросоюза в размере 90 млрд евро не поможет справиться с этим дефицитом, поскольку значительная часть средств пойдет на военные нужды, а не на стабилизацию экономики.
Он также отметил, что Украина ищет дополнительные источники финансирования. По словам Азарова, Украине предоставят помощь Япония и Норвегия, которая не входит в Евросоюз. С начала спецоперации, по данным украинского экс-премьера, Токио выделил Киеву около $10 млрд. Осло же направило около $14 млрд.
Азаров указал, что эти страны утверждают, что действуют под лозунгами защиты Украины, но на самом деле их интересы далеки от этого. Речь, по его словам, идет о скоординированной политике западных стран, направленной на создание агрессивного государства, ориентированного против России.
В декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бюджете страны на 2026 г. с рекордным дефицитом. Согласно закону, в 2026 г. доходы бюджета Украины составят 2,9 трлн гривен (около $68 млрд), в то время как расходы достигнут 4,97 трлн гривен (около $117,5 млрд). Это означает, что дефицит бюджета составит около 18,4% ВВП страны и будет равен 2 трлн гривен (около $47 млрд).