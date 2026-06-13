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С 2022 года госдолг Украины увеличился более чем на $110 млрд

Ведомости

Государственный долг Украины с начала 2022 г. увеличился более чем на $111 млрд, или более чем в два раза, – с $97,96 млрд до $208,97 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства финансов страны.

Особенно заметно вырос внешний долг: с $57,2 до $162,73 млрд – почти в три раза. Примерно $10 млрд из этой суммы Украина задолжала МВФ, остальное – разным странам-союзникам.

На каждого украинца приходится уже около $7500 долга при населении примерно 28 млн человек (по данным Института демографии и социальных исследований). В Верховной раде ранее заявляли: для погашения текущей задолженности потребуется около 35 лет.

ЕС одобрил кредит Украине на 90 млрд евро и 20-й пакет антироссийских санкций

Политика / Международные отношения

По информации издания Politico, Украина намерена запросить у западных партнеров дополнительные $20 млрд на военные поставки.

В феврале экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил, что реальный дефицит украинского бюджета в 2026 г. достигает примерно $50 млрд. По его словам, даже кредит от Евросоюза на 90 млрд евро не позволит покрыть этот дефицит, так как значительная часть этих денег уйдет на военные цели, а не на поддержку экономики. Украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на минфин страны писало, что в 2026 и 2027 гг. Киев будет получать по 45 млрд евро ежегодно.

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