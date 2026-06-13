С 2022 года госдолг Украины увеличился более чем на $110 млрд

В феврале экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил, что реальный дефицит украинского бюджета в 2026 г. достигает примерно $50 млрд. По его словам, даже кредит от Евросоюза на 90 млрд евро не позволит покрыть этот дефицит, так как значительная часть этих денег уйдет на военные цели, а не на поддержку экономики. Украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на минфин страны писало, что в 2026 и 2027 гг. Киев будет получать по 45 млрд евро ежегодно.