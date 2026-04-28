На Украине опубликовали график получения 90 млрд евро от ЕС
Украина рассчитывает начать получать средства в рамках пакета финансовой помощи Евросоюза (ЕС) на сумму 90 млрд евро уже в мае – июне 2026 г. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на минфин страны.
Согласно опубликованному графику, в 2026 и 2027 гг. Киев будет получать по 45 млрд евро ежегодно. В 2026 г. из этой суммы 16,7 млрд евро планируется направить на социальную поддержку бюджета, а 28,3 млрд евро – на оборонные нужды.
Бюджетная помощь будет распределена по двум направлениям: 8,35 млрд евро поступят в виде макрофинансовой помощи, еще 8,35 млрд евро – через механизм Ukraine Facility.
22 апреля послы стран Евросоюза одобрили предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и согласовали 20-й пакет антироссийских санкций.