CHMK3 975-1%CNY Бирж.10,98+0,37%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,35-0,09%RGBITR778,01-0,06%
Главная / Политика /

На Украине опубликовали график получения 90 млрд евро от ЕС

Ведомости

Украина рассчитывает начать получать средства в рамках пакета финансовой помощи Евросоюза (ЕС) на сумму 90 млрд евро уже в мае – июне 2026 г. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на минфин страны.

Согласно опубликованному графику, в 2026 и 2027 гг. Киев будет получать по 45 млрд евро ежегодно. В 2026 г. из этой суммы 16,7 млрд евро планируется направить на социальную поддержку бюджета, а 28,3 млрд евро – на оборонные нужды.

Бюджетная помощь будет распределена по двум направлениям: 8,35 млрд евро поступят в виде макрофинансовой помощи, еще 8,35 млрд евро – через механизм Ukraine Facility.

22 апреля послы стран Евросоюза одобрили предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и согласовали 20-й пакет антироссийских санкций.

