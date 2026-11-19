«Я уверен, что мы войдем в историю. По многим причинам мы уже многое обсудили, нам еще предстоит много обсуждений. Мы – лидеры крупнейших стран мира. Мы обязаны вести глубокий, уважительный диалог в интересах не только наших стран, но и нашей планеты. В прошлом лидеры избегали диалога со странами, с которыми они соперничают, но мы считаем, что диалог важен. И поэтому у нас все будет иначе. Мир никогда не достигался отказом от разговора», – сказал Трамп.