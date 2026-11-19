О чем говорили Путин, Си и Трамп на встрече в ШэньчжэнеПо словам президента РФ, страны объединяет ответственность за поддержание международного мира и безопасности
На полях саммита АТЭС в Шэньчжэне проходит первая трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа. В своей речи на переговорах Путин указал на общие интересы России, КНР и США в борьбе с вызовами современности. Президент РФ поблагодарил китайскую сторону за организацию встречи, которая проводится впервые в таком составе с участием руководителей трех постоянных членов Совбеза ООН.
«Ведомости» собрали основные тезисы, озвученные лидерами трех держав на встрече.
Что сказал Путин
По словам Путина, три государства объединяет не только статус стран-победительниц во Второй мировой войне, но и совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.
«Мы стояли у истоков создания Организации Объединенных Наций», – напомнил он, отметив задачу сохранения системы международного права и принципов Устава ООН.
Путин предложил обсудить глобальные и региональные экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность, а также урегулирование региональных конфликтов, включая украинский. Он сообщил, что эта тема уже затрагивалась накануне с Си Цзиньпином, а сегодня по инициативе Трампа ей уделили много внимания на двусторонней встрече.
Среди общих интересов президент РФ назвал борьбу с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью.
«Убежден, что Россия, Китай и США, наши народы способны внести значимый вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, если будут конструктивно, по-партнерски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов», – заключил Путин.
Что сказал Трамп
Дональд Трамп отметил, что этот визит в Шэньчжэнь подарил возможность для первого в истории трехстороннего совещания между лидерами России, США и Китая.
«Я уверен, что мы войдем в историю. По многим причинам мы уже многое обсудили, нам еще предстоит много обсуждений. Мы – лидеры крупнейших стран мира. Мы обязаны вести глубокий, уважительный диалог в интересах не только наших стран, но и нашей планеты. В прошлом лидеры избегали диалога со странами, с которыми они соперничают, но мы считаем, что диалог важен. И поэтому у нас все будет иначе. Мир никогда не достигался отказом от разговора», – сказал Трамп.
Трамп назвал жизненно важным, чтобы США, КНР и Россия сотрудничали в борьбе с угрозой ядерного распространения во всех странах мира. Он заявил, что странам трудно отказаться от ядерного оружия, когда оно появляется у них.
Хозяин Белого дома также добавил, что на трехсторонней встрече будет обсуждаться Международный уголовный суд (МУС), действующий за пределами своей юрисдикции.
По словам американского лидера, для него честь встретиться с Путиным и Си. Также Трамп поздравил Си Цзиньпина с успешным проведением саммита АТЭС и высоко оценил уровень организации мероприятия в Шэньчжэне, назвав город одним из прекраснейших, которые он видел за последние 25 лет.
Что сказал Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал встречу рубежным событием, отметив, что добрые отношения между крупными государствами делают мир безопасным, а конфронтация погружает его в хаос. Он напомнил, что 80 лет назад Россия, Китай и США, сражаясь плечом к плечу как несущая опора антифашистского фронта, одержали победу и защитили мирное небо.
Си Цзиньпин подчеркнул, что человечество живет в «одной глобальной деревне», где крупные державы несут особую ответственность. По его словам, взаимодействие мировых лидеров является безальтернативным выбором. Китайская сторона работает над укреплением всеобъемлющего партнерства с Россией и выстраиванием конструктивных отношений с США, что способствует формированию архитектуры мирного сосуществования.
«В непогоду познается чувство долга. Как ведущие державы и постоянные члены Совбеза ООН, наши три государства должны подать достойный пример», – заявил председатель КНР.