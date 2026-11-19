Российский рынок акций замер без движения
По состоянию на 12:00 мск 19 ноября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,04% и составил 2 470,89. Индекс РТС вырос на 0,04% и составил 946,62.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«ЭЛ5-Энерго» – 0,38 руб. (+2,55%)
«Лента» – 1907,50 руб. (+1,54%)
МКБ – 10,72 руб. (+1,26%)
«Промомед» – 460,50 руб. (+1,04%)
Холдинг ВУШ – 39,77 руб. (+0,99%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 7,10 руб. (-21,98%)
ГК «Самолет» – 288,70 руб. (-3,69%)
«Эталон Груп» – 22,40 руб. (-2,52%)
«Селигдар» – 35,94 руб. (-2,36%)
Группа «Позитив» – 1253,40 руб. (-2,19%)
Общий объем торгов составил 17,03 млрд руб.