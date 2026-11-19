VK по итогам девяти месяцев вышла на чистую прибыль по РСБУ
Чистая прибыль МКПАО «ВК» (VK) за девять месяцев по РСБУ составила 625,45 млн руб. против 2,8 млрд руб. чистого убытка, полученного за аналогичный период 2025 г. Отчет опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.
Данные о выручке за период в документе закрыты, как и коммерческие и управленческие расходы, а также доходы от участия в других организациях. Валовый убыток вырос в 4,4 раза год к году до 1,15 млрд руб.
28 октября МКПАО «ВК» опубликовало финансовые данные по МСФО, согласно которым выручка по итогам девяти месяцев выросла на 15% до 128 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 30% год к году до 20,2 млрд руб. Чистый долг уменьшился на 11% до 73,3 млрд руб.
VK сохранила прогноз по EBITDA на 2026 г. на уровне более 24 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец сентября составило 2,7х против 3,6х на конец прошлого года.
13 августа VK сообщала, что все операционные сегменты компании показали рост по выручке и положительную рентабельность по EBITDA. Тогда VK сохраняет прогноз на 2026 г. и ожидает, что по итогам года EBITDA составит более 24 млрд руб., уточнили в корпорации.