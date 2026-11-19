Утренний звон по рынку акций 19 ноябряБиржа сфокусировалась на геополитике
Торги на российском рынке акций в четверг начались символическим ростом. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,05% и составил 2 471,20. Индекс РТС вырос на 0,05% и составил 946,74.
Базовый сценарий на сегодня – боковая динамика с высокой волатильностью из-за геополитической неопределенности.
Нет хороших новостей – нет роста
Рынок акций завершил основную сессию среды снижением. Главной причиной стала нехватка позитивных сигналов с саммита АТЭС, усугубленная падением нефти и золота, а также ускорением недельной инфляции. Индекс Мосбиржи упал до 2469,93 пункта (-1,28%), индекс РТС снизился до 946,25 пункта (-1,01%).
Инвесторы возлагали надежды на саммит АТЭС в Шэньчжэне, где 18 ноября состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Однако, как отмечают аналитики, громких заявлений по ее итогам не прозвучало.
При этом рынок явно не спешил закладывать в котировки позитивный исход предстоящей 19 ноября трехсторонней встречи лидеров с участием президента США Дональда Трампа. Эксперты отмечают, что без конкретных сигналов о прогрессе в украинском урегулировании рассчитывать на устойчивый рост сложно.
Фундаментальное давление на рынок оказало ухудшение сырьевой конъюнктуры. Январский фьючерс на Brent в течение дня опускался ниже $92 за баррель, а WTI – к $84. Давление на нефть оказали данные Американского института нефти (API) о росте запасов в США, а также сохраняющиеся опасения избытка предложения. Одновременно золото подешевело более чем на 3%, что ударило по акциям золотодобытчиков: бумаги «Полюса» упали почти на 3%.
Вечером Росстат сообщил, что недельная инфляция с 10 по 16 ноября ускорилась до 0,19% после 0,12% неделей ранее. Хотя эти данные вышли уже после закрытия основной сессии, они усилили опасения, что ЦБ будет вынужден дольше, чем ожидается, сохранять жесткую денежно-кредитную политику.
Среди относительно ликвидных бумаг, завершивших день в плюсе, можно отметить «Европлан» – 726,10 руб. (+7,59%) и «Русгидро» – 0,56 руб. (+5,07%).
Аутсайдерами были
«Норникель» – 115,38 руб. (-2,89%),
«Полюс» – 1050,80 руб. (-2,79%),
«Газпром» – 115,31 руб. (-2,44%),
«Татнефть» ао – 582,9 руб. (-1,45%).
Отчет «Циана»: квартальная слабость настораживает
«Циан» представил финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2026 года. Отчетность демонстрирует уверенный рост выручки и рентабельности на девятимесячном горизонте, однако в III квартале наметилось замедление, а чистая прибыль даже снизилась.
Выручка за 9 месяцев выросла на 18,9% до 13,1 млрд руб. а скорректированная EBITDA прибавила впечатляющие 50,7%. Ее рентабельность достигла 31,8% – это существенное улучшение операционной эффективности. Чистая прибыль увеличилась на 45,3% почти до 3 млрд руб, что во многом объясняется эффектом операционного рычага и оптимизацией расходов.
Однако квартальные показатели оказались слабее ожиданий аналитиков. Замедление темпов роста выручки (с +22,8% во II квартале до +16,2% в III) отразило охлаждение рынка недвижимости. Количество сделок в крупных регионах упало на 16%, что напрямую ударило по транзакционному бизнесу – его выручка сократилась на 11,5% до 131 млн руб..
При этом основной бизнес остается устойчивым: выручка от размещения объявлений выросла на 16,6%, лидогенерация – на 11,8%, а медийная реклама показала рост на 35,4%. Операционные расходы росли умеренно (+11,1%), что позволило сохранить высокую рентабельность по EBITDA.
Снижение чистой прибыли на 9,8% в III квартале (до 952 млн руб) – отчасти тревожный сигнал, отмечают аналитики. Вероятные причины могли стать рост амортизации, процентных расходов или разовые факторы. На девятимесячном горизонте прибыль все ещё растет, но квартальная динамика указывает на давление на маржинальность.
Компания уточнила прогноз: диапазон роста выручки сужен до 17-18% (ранее 17-22%), при этом прогноз по рентабельности скорр. EBITDA повышен до 31-32%. Это означает, что менеджмент делает ставку на прибыльность, а не на максимальные темпы роста в условиях сложного рынка.
Ранее «Т-Технологии» объявили о намерении выкупить до 100% акций «Циана» по 993,05 рублей за бумагу, оценив всю компанию примерно в 77,1 млрд руб. Это, как полагают некоторые аналитики, создает потенциальный потолок для котировок и может ограничивать интерес инвесторов к акциям вне сделки, даже несмотря на сильные операционные результаты.
Что день грядущий нам готовит
19 ноября станет днем, когда, как полагают аналитик, рынок будет полностью сфокусирован на политике, а не на макроэкономике или корпоративных отчетах.
Главный драйвер – саммит в Шэньчжэне. Сегодня на полях саммита АТЭС запланированы встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, а также лидеров Китая, России и США. Эти события называются экспертами главными для участников торгов. Рынок будет крайне чувствителен к любым новостям, заявлениям и особенно к итогам встречи.
Ключевой риск – отсуствиие у инвесторов веры в геополитический позитив. Если встреча в Китае не принесет конкретных прорывных решений, аналитики допускают возвращение индекса к уровню 2400 пунктов.
В целом внутри дня вероятен широкий боковик в диапазоне 2400-2500 пунктов с попытками роста к верхней границе на позитивных заголовках новостей и резкими просадками при разочаровании.