Фундаментальное давление на рынок оказало ухудшение сырьевой конъюнктуры. Январский фьючерс на Brent в течение дня опускался ниже $92 за баррель, а WTI – к $84. Давление на нефть оказали данные Американского института нефти (API) о росте запасов в США, а также сохраняющиеся опасения избытка предложения. Одновременно золото подешевело более чем на 3%, что ударило по акциям золотодобытчиков: бумаги «Полюса» упали почти на 3%.