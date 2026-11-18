В «СПБ бирже» объяснили отсрочку торгов фьючерсами на заблокированные акции
«СПБ биржа» не отказывается от идеи запустить торги поставочными фьючерсами на заблокированные иностранные акции. У площадки остаются вопросы относительно ценообразования, сообщил глава биржи Евгений Сердюков в кулуарах Уральской конференции НАУФОР.
«Мы видим, как проходят торги заблокированными бумагами в рамках группы Московской биржи. Они неактивные, единичные какие-то сделки, и с большим дисконтом. Нужны ли такие условия для участников рынка?», – сказал он (цитата по «Интерфакс»).
Сердюков отметил, что к решению вопросов «СПБ биржа» подходит постепенно. Сложностей в реализации таких торгов, по его словам, нет.
Еще в начале августа глава торговой площадки заявлял, что «СПБ биржа» хочет запустить торги поставочными производными финансовыми инструментами на заблокированные иностранные акции.
28 апреля 2025 г. «Ведомости» писали, что к внебиржевым торгам на Мосбирже допущены 108 заблокированных американских акций и 19 замороженных фондов международной инвестиционной группы FinEx. В список допущенных к внебиржевым торгам попали акции Amazon, Bank of America, Citigroup, Chevron, Goldman Sachs, Intel, Coca-Cola, Mastercard, McDonald's, Netflix и других американских компаний.