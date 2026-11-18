«Мы видим, как проходят торги заблокированными бумагами в рамках группы Московской биржи. Они неактивные, единичные какие-то сделки, и с большим дисконтом. Нужны ли такие условия для участников рынка?», – сказал он (цитата по «Интерфакс»).