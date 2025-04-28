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Мосбиржа начала внебиржевые торги 127 заблокированными бумагами

ОТС-сделки теперь можно заключать со 108 американскими акциями и 19 фондами FinEx
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

К внебиржевым торгам на Мосбирже допущены 108 заблокированных американских акций и 19 замороженных фондов международной инвестиционной группы FinEx, узнали «Ведомости». Разрешение Национального клирингового центра (НКЦ; входит в группу Мосбиржи) заключать с ними внебиржевые сделки (англ. ОТС deal – over the counter) действует с 28 апреля 2025 г., следует его материалов, с которыми ознакомились «Ведомости». Также изменения отражены на сайте НКЦ и страницах ценных бумаг на сайте Мосбиржи.

Правление НКЦ решением от 24 апреля дополнило список бумаг, с которыми возможно заключать внебиржевые сделки для последующего клиринга обязательств из них в режимах «непрерывный аукцион с центральным контрагентом (ЦК)» и «адресные сделки с ЦК» с кодами расчетов Y0-Y1, говорится в материалах НКЦ. В непрерывном аукционе расчеты осуществляются на следующий за датой заключения сделки торговый день (режим Y1), а адресные сделки – в текущий или на следующий торговый день (Y0-Y1).

В список допущенных к внебиржевым торгам попали акции Amazon, Bank of America, Citigroup, Chevron, Goldman Sachs, Intel, Coca-Cola, Mastercard, McDonald's, Netflix и других американских компаний. Также в перечне несколько ETF от FinEx, ориентированные на инвестиции в зарубежные рынки, в том числе американский, китайский и европейский.

В этот же день, 28 апреля, «ВТБ мои инвестиции» также объявили о том, что 127 иностранных ценных бумаг, заблокированных в НРД, теперь доступны для внебиржевых сделок на Мосбирже. Продавать иностранные акции могут все инвесторы, а покупать – только квалифицированные, сказано в сообщении.

«Ведомости» направили запросы представителям Мосбиржи и Банка России.

Иностранные ценные бумаги миллионов российских инвесторов заблокированы из-за санкций ЕС против НРД (входит в группу Мосбиржи). Большая часть активов подпала под блокировку, потому что бумаги учитывались в крупном бельгийском депозитарии Euroclear – он заморозил их по указанию местных властей за несколько месяцев до санкций против отечественного депозитария.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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