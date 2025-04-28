Мосбиржа начала внебиржевые торги 127 заблокированными бумагами

Правление НКЦ решением от 24 апреля дополнило список бумаг, с которыми возможно заключать внебиржевые сделки для последующего клиринга обязательств из них в режимах «непрерывный аукцион с центральным контрагентом (ЦК)» и «адресные сделки с ЦК» с кодами расчетов Y0-Y1, говорится в материалах НКЦ. В непрерывном аукционе расчеты осуществляются на следующий за датой заключения сделки торговый день (режим Y1), а адресные сделки – в текущий или на следующий торговый день (Y0-Y1).