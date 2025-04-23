Мосбиржа с 25 апреля добавит новые акции на торги в дополнительные сессии

Утренняя торговая сессия на рынке акций проводится с 6:50 до 9:50, а на рынке облигаций – с 8:50 до 9:50. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19:00 до 23:50. Таким образом, инвесторы могут совершать сделки с акциями в течение 17 часов в сутки, а с облигациями – в течение 15 часов.