Мосбиржа с 25 апреля добавит новые акции на торги в дополнительные сессии
Московская биржа расширяет список акций, доступных для торговли в утренние и вечерние сессии. С 25 апреля будут добавлены акции 10 российских компаний.
Теперь в утреннее и вечернее время инвесторы смогут заключать сделки с бумагами следующих эмитентов: IVA Technologies (IVAT), «Аптечная сеть 36,6» (APTK), «Хэндерсон фэшн групп» (HFNG), «Россети Сибирь» (MRKS), «Диасофт» (DIAS), «Делимобиль» (DELI), «Лента» (LENT), «Россети Московский регион» (MSRS), «Юнайтед медикал груп» (GEMC) и «Россети Урал" (MRKU).
Кроме того, с 26 апреля указанные ценные бумаги, а также акции Дальневосточного морского пароходства (FESH) станут доступны для торговли в выходные дни. Это увеличит общее число акций, доступных на дополнительной торговой сессии выходного дня, до 100 эмиссионных ценных бумаг.
Утренняя торговая сессия на рынке акций проводится с 6:50 до 9:50, а на рынке облигаций – с 8:50 до 9:50. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19:00 до 23:50. Таким образом, инвесторы могут совершать сделки с акциями в течение 17 часов в сутки, а с облигациями – в течение 15 часов.
22 апреля также стало известно, что Московская биржа с 28 апреля начнет расчет и публикацию нового индикатора российского долгового рынка – индекса государственных замещающих облигаций. Он будет демонстрировать состояние сегмента замещающих гособлигаций.