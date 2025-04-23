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Мосбиржа с 25 апреля добавит новые акции на торги в дополнительные сессии

Ведомости

Московская биржа расширяет список акций, доступных для торговли в утренние и вечерние сессии. С 25 апреля будут добавлены акции 10 российских компаний.

Теперь в утреннее и вечернее время инвесторы смогут заключать сделки с бумагами следующих эмитентов: IVA Technologies (IVAT), «Аптечная сеть 36,6» (APTK), «Хэндерсон фэшн групп» (HFNG), «Россети Сибирь» (MRKS), «Диасофт» (DIAS), «Делимобиль» (DELI), «Лента» (LENT), «Россети Московский регион» (MSRS), «Юнайтед медикал груп» (GEMC) и «Россети Урал" (MRKU).

Кроме того, с 26 апреля указанные ценные бумаги, а также акции Дальневосточного морского пароходства (FESH) станут доступны для торговли в выходные дни. Это увеличит общее число акций, доступных на дополнительной торговой сессии выходного дня, до 100 эмиссионных ценных бумаг.

Утренняя торговая сессия на рынке акций проводится с 6:50 до 9:50, а на рынке облигаций – с 8:50 до 9:50. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19:00 до 23:50. Таким образом, инвесторы могут совершать сделки с акциями в течение 17 часов в сутки, а с облигациями – в течение 15 часов.

22 апреля также стало известно, что Московская биржа с 28 апреля начнет расчет и публикацию нового индикатора российского долгового рынка – индекса государственных замещающих облигаций. Он будет демонстрировать состояние сегмента замещающих гособлигаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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