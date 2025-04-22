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Мосбиржа запускает индекс замещающих гособлигаций

Расчет бенчмарка начнется с 28 апреля
Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Московская биржа с 28 апреля начнет расчет и публикацию нового индикатора российского долгового рынка – индекса государственных замещающих облигаций. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе площадки.

Индикатор будет демонстрировать состояние сегмента замещающих гособлигаций, а в дальнейшем может быть использован для создания инвестиционных и аналитических продуктов, уточнили в Мосбирже.

«В базу расчета нового индекса войдут выпуски государственных замещающих облигаций, номинированные в долларах США, со сроком до погашения не менее трех месяцев и допущенные к торгам на Мосбирже», – говорится в сообщении.

Расчет значения индекса будет производиться по формулам совокупного дохода и чистых цен в двух вариантах: с капитализацией в российских рублях и в долларах США.

С 28 апреля расчет всех индексов ОФЗ, в базы которых включаются выпуски облигаций, номинированные в рублях, будет осуществляться с периодичностью один раз в 15 секунд. Сейчас индексы рассчитываются с периодичностью один раз в день. Правило также будет установлено для индексов корпоративных облигаций RUCBITR1Y и RUCBICP1Y, RUCBTR3YNS, RUCBCP3YNS, RUCBTR5YNS, RUCBCP5YNS, RUFLCBTR, RUFLCBCP.

11 апреля «Ведомости» писали, что Мосбиржа рассматривает вопрос о запуске нового индекса, в состав которого войдут облигации, замещающие суверенные выпуски долларовых евробондов. В обращении находятся девять выпусков замещающих облигаций России, номинированных в долларах США, их суммарный объем сервис RusBonds оценивает в $14,72 млрд (1,3 трлн руб. по состоянию на 11 апреля).

Представитель площадки говорил, что Мосбиржа видит спрос со стороны инвесторов и участников рынка на получение внутридневных значений ряда индикаторов. Это действительно целесообразно, когда ликвидность инструментов, входящих в состав бенчмарков, достаточно высокая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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