Мосбиржа запускает индекс замещающих гособлигаций

С 28 апреля расчет всех индексов ОФЗ, в базы которых включаются выпуски облигаций, номинированные в рублях, будет осуществляться с периодичностью один раз в 15 секунд. Сейчас индексы рассчитываются с периодичностью один раз в день. Правило также будет установлено для индексов корпоративных облигаций RUCBITR1Y и RUCBICP1Y, RUCBTR3YNS, RUCBCP3YNS, RUCBTR5YNS, RUCBCP5YNS, RUFLCBTR, RUFLCBCP.