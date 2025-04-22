Мосбиржа запускает индекс замещающих гособлигаций

Мосбиржа запускает индекс замещающих гособлигацийРасчет бенчмарка начнется с 28 апреля
Московская биржа с 28 апреля начнет расчет и публикацию нового индикатора российского долгового рынка – индекса государственных замещающих облигаций. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе площадки.
Индикатор будет демонстрировать состояние сегмента замещающих гособлигаций, а в дальнейшем может быть использован для создания инвестиционных и аналитических продуктов, уточнили в Мосбирже.
«В базу расчета нового индекса войдут выпуски государственных замещающих облигаций, номинированные в долларах США, со сроком до погашения не менее трех месяцев и допущенные к торгам на Мосбирже», – говорится в сообщении.
Расчет значения индекса будет производиться по формулам совокупного дохода и чистых цен в двух вариантах: с капитализацией в российских рублях и в долларах США.
С 28 апреля расчет всех индексов ОФЗ, в базы которых включаются выпуски облигаций, номинированные в рублях, будет осуществляться с периодичностью один раз в 15 секунд. Сейчас индексы рассчитываются с периодичностью один раз в день. Правило также будет установлено для индексов корпоративных облигаций RUCBITR1Y и RUCBICP1Y, RUCBTR3YNS, RUCBCP3YNS, RUCBTR5YNS, RUCBCP5YNS, RUFLCBTR, RUFLCBCP.
11 апреля «Ведомости» писали, что Мосбиржа рассматривает вопрос о запуске нового индекса, в состав которого войдут облигации, замещающие суверенные выпуски долларовых евробондов. В обращении находятся девять выпусков замещающих облигаций России, номинированных в долларах США, их суммарный объем сервис RusBonds оценивает в $14,72 млрд (1,3 трлн руб. по состоянию на 11 апреля).
Представитель площадки говорил, что Мосбиржа видит спрос со стороны инвесторов и участников рынка на получение внутридневных значений ряда индикаторов. Это действительно целесообразно, когда ликвидность инструментов, входящих в состав бенчмарков, достаточно высокая.