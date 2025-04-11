Мосбиржа готовит новые бенчмарки долгового рынка

Мосбиржа планирует начать расчет нового индекса замещающих облигаций во II квартале, говорит ее представитель. Индикатор может стать дополнительным аналитическим инструментом, а также бенчмарком для биржевых паевых инвестфондов (БПИФ), инвестирующих в инструменты с привязанной к доллару доходностью, заметил он. Мосбиржа уже рассчитывает индекс корпоративных замещающих бумаг, номинированный в долларах.