Мосбиржа готовит новые бенчмарки долгового рынка

Мосбиржа готовит новые бенчмарки долгового рынкаПлощадка рассматривает запуск индекса суверенных замещающих облигаций и ряда других индикаторов
Московская биржа намерена пополнить перечень бенчмарков долгового рынка, узнали «Ведомости». Торговая площадка рассматривает вопрос о запуске нового индекса, в состав которого войдут облигации, замещающие суверенные выпуски долларовых евробондов, рассказал ее представитель. В обращении находится девять выпусков замещающих облигаций России, номинированных в долларах США, их суммарный объем сервис RusBonds оценивает в $14,72 млрд (1,3 трлн руб.).
Мосбиржа планирует начать расчет нового индекса замещающих облигаций во II квартале, говорит ее представитель. Индикатор может стать дополнительным аналитическим инструментом, а также бенчмарком для биржевых паевых инвестфондов (БПИФ), инвестирующих в инструменты с привязанной к доллару доходностью, заметил он. Мосбиржа уже рассчитывает индекс корпоративных замещающих бумаг, номинированный в долларах.