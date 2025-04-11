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Мосбиржа готовит новые бенчмарки долгового рынка

Площадка рассматривает запуск индекса суверенных замещающих облигаций и ряда других индикаторов
Артем Кульша
Мосбиржа планирует начать расчет нового индекса замещающих облигаций во II квартале
Мосбиржа планирует начать расчет нового индекса замещающих облигаций во II квартале / Алексей Орлов / Ведомости

Московская биржа намерена пополнить перечень бенчмарков долгового рынка, узнали «Ведомости». Торговая площадка рассматривает вопрос о запуске нового индекса, в состав которого войдут облигации, замещающие суверенные выпуски долларовых евробондов, рассказал ее представитель. В обращении находится девять выпусков замещающих облигаций России, номинированных в долларах США, их суммарный объем сервис RusBonds оценивает в $14,72 млрд (1,3 трлн руб.).

Мосбиржа планирует начать расчет нового индекса замещающих облигаций во II квартале, говорит ее представитель. Индикатор может стать дополнительным аналитическим инструментом, а также бенчмарком для биржевых паевых инвестфондов (БПИФ), инвестирующих в инструменты с привязанной к доллару доходностью, заметил он. Мосбиржа уже рассчитывает индекс корпоративных замещающих бумаг, номинированный в долларах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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