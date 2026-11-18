«Аэрофлот» создаст региональный хаб в Краснодаре
«Аэрофлот» в 2027 г. откроет новый авиатерминал в Краснодаре, который будет обслуживать более 15 млн жителей регионов юга России. Документ подписали гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский и гендиректор холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин.
Региональный хаб повысит транспортную доступность Краснодарского края и увеличит мобильность населения. Все это положительно скажется на туризме в регионе, отметили в компании.
В «Аэрофлоте» отметили, что с момента возобновления полетов в сентябре 2025 г. авиакомпании группы перевезли через аэропорт «Пашковский» 2,14 млн пассажиров. За 10 месяцев 2026 г. перевезено 1,68 млн человек, из них по России – 1,27 млн.
Скорректированная чистая прибыль ПАО «Аэрофлот» по РСБУ за январь – сентябрь 2026 г. составила 14,7 млрд руб., что на 43,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 7,9% до 613,4 млрд руб. В «Аэрофлоте» связали рост с улучшением производственных показателей, несмотря на вынужденные отмены части рейсов, в том числе из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.