Редактора Sota Обухова оштрафовали за нарушение правил иноагента
Останкинский райсуд Москвы оштрафовал редактора издания Sota
Его признали виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иноагентах).
Издание Sota было основано в 2015 г., оно освещает общественно-политические события в России и странах ближайшего зарубежья. Генпрокуратура РФ признала деятельность Sota media в стране нежелательной в мае 2024 г. Российские силовики считают, что материалы издания представляют собой «не что иное, как откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России».
Журналист является аффилированным с иноагентом лицом, в реестр Минюста не включен. В июне Обухова также оштрафовали на 300 000 руб. за несдачу отчетности, в январе – на 100 000 руб. Обухов проживает за рубежом, получил политическое убежище в Литве.