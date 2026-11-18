Издание Sota было основано в 2015 г., оно освещает общественно-политические события в России и странах ближайшего зарубежья. Генпрокуратура РФ признала деятельность Sota media в стране нежелательной в мае 2024 г. Российские силовики считают, что материалы издания представляют собой «не что иное, как откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России».