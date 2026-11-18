В ГД предложили закрепить социальную архитектуру в мастер-планировании
Депутат Госдумы Дарья Кислицына («Новые люди») предложила закрепить социальную архитектуру как обязательный элемент мастер-планирования. Это необходимо, чтобы за экономическими и градостроительными решениями стояло понимание, для кого и ради чего развивается территория, написала она в своем Telegram-канале.
Закрепление социальной архитектуры в мастер-планировании стало первым из трех шагов, предложенных Кислицыной для связи образа будущего с развитием территорий. Второй шаг – включение социального архитектора в междисциплинарные команды при разработке документов пространственного развития. Третий – нормативное закрепление участия жителей в разработке долгосрочных документов, чтобы люди могли влиять на решения о будущем своих муниципалитетов.
Кислицына подчеркнула, что важно не просто разрабатывать больше стратегий и мастер-планов, а увязывать их между собой, задавать общие ориентиры и «слышать конкретные территории». По ее словам, уже на этапе формирования новых законодательных инструментов есть возможность заложить правильные принципы.
16 ноября «Ведомости» писали, что Минстрой подготовил проект поправок в Градостроительный кодекс, вводящий в правовое поле мастер-планы развития территорий. Речь о новом документе стратегического территориального планирования, который регионы будут разрабатывать на 6–12 лет. Он объединит генплан и стратегию социально-экономического развития регионов, упразднив их подготовку в дальнейшем. В документе описывается механизм согласования и изменения мастер-плана, а также вводятся особенности его подготовки для городов федерального значения.