16 ноября «Ведомости» писали, что Минстрой подготовил проект поправок в Градостроительный кодекс, вводящий в правовое поле мастер-планы развития территорий. Речь о новом документе стратегического территориального планирования, который регионы будут разрабатывать на 6–12 лет. Он объединит генплан и стратегию социально-экономического развития регионов, упразднив их подготовку в дальнейшем. В документе описывается механизм согласования и изменения мастер-плана, а также вводятся особенности его подготовки для городов федерального значения.