При ударах украинской армии в Белгородском, Волоконовском и Шебекинском округах погибли три мирных жителя. Еще восемь человек получили ранения в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах, одна женщина находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор области Александр Шуваев.