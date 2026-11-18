Трое мирных жителей погибли в Белгородской области при обстрелах ВСУ
При ударах украинской армии в Белгородском, Волоконовском и Шебекинском округах погибли три мирных жителя. Еще восемь человек получили ранения в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах, одна женщина находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор области Александр Шуваев.
За сутки украинские военные атаковали Белгородскую область 135 раз. Ударам подверглись Белгород, Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) девять раз обстреляли регион с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Противник также дважды сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Российские военные сбили и подавили 125 БПЛА.
Пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме, подчеркнул Шуваев.
По данным Минобороны, с 8:00 по 20:00 мск 17 ноября силы ПВО России сбили 51 украинский беспилотник самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.